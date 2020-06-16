Женщина питается раз в день, чтобы прокормить своих собак

Источник материала: ОНТ

В Индии 39-летняя горничная по имени Мина живет в двухкомнатной квартире со своими 13 собаками. Чтобы их прокормить, она ест раз в сутки, пишет La Stampa.

Когда власти страны установили карантинные ограничения из-за пандемии, женщина купила запас еды на полученный аванс. «Из двух домов, в которых я работаю, мне дали два аванса. Благодаря этим деньгам я ухаживаю за своими 13 собаками. В городе много людей, которые кормят бродячих собак, но я решила провести свою жизнь, заботясь о них», – цитирует Мину La Stampa.

Женщина всегда любила животных. Она отмечает, что забота о собаках связывает ее с Богом. «Раньше я часто делила еду с моими собаками. Но теперь я аккуратнее, ем только один раз в день, а остальное оставляю своим питомцам», – сказала она.

Мина не только содержит своих питомцев, но и помогает бродячим животным.

ФОТО: pixabay.com

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