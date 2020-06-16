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Белавиа возобновляет полеты в Стамбул
Источник материала: Myfin
Белавиа напоминает о требовании к пассажирам носить медицинские маски во время перелета.
Также сообщается, что в качестве ручной клади в салон можно брать с собой только дамские сумки, небольшие мужские сумки для документов, ноутбуки и сумки для переноски детей.
Билет можно купить на сайте авиакомпании. Myfin.by поинтересовался стоимостью перелета. Цена билета туда-обратно, например, на 17-18 июня (из имевшихся в наличии на 10:30 16 июня) из Минска в Стамбул составит от 636 рублей (эконом) до 1012 рублей (бизнес-класс), а обратно - от 511 рублей (эконом) до 1062 рублей (бизнес).
Что это значит?
Многие страны, в первую очередь ориентированные на туристов, начали снимать карантин и восстанавливать авиасообщение. Уже сейчас белорусы могут полететь в Украину, Турцию, Египет (с 4 июля), Италию и др.
Источник: Myfin.by
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Белавиа продолжает восстанавливать полетную программу. Авиакомпания с 16 июня начинает перевозить пассажиров по маршруту Минск - Стамбул - Минск. Об этом сообщает...
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