Белавиа возобновляет полеты в Стамбул

Источник материала: Myfin

Стамбул (Турция). Фото: pixabay.com

Белавиа напоминает о требовании к пассажирам носить медицинские маски во время перелета.

Также сообщается, что в качестве ручной клади в салон можно брать с собой только дамские сумки, небольшие мужские сумки для документов, ноутбуки и сумки для переноски детей.

Билет можно купить на сайте авиакомпании. Myfin.by поинтересовался стоимостью перелета. Цена билета туда-обратно, например, на 17-18 июня (из имевшихся в наличии на 10:30 16 июня) из Минска в Стамбул составит от 636 рублей (эконом) до 1012 рублей (бизнес-класс), а обратно - от 511 рублей (эконом) до 1062 рублей (бизнес).

Что это значит?

Многие страны, в первую очередь ориентированные на туристов, начали снимать карантин и восстанавливать авиасообщение. Уже сейчас белорусы могут полететь в Украину, Турцию, Египет (с 4 июля), Италию и др.