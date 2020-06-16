ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белавиа возобновляет полеты в Стамбул

16.06.2020 11:22 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Стамбул (Турция). Фото: pixabay.com

Белавиа напоминает о требовании к пассажирам носить медицинские маски во время перелета.

Также сообщается, что в качестве ручной клади в салон можно брать с собой только дамские сумки, небольшие мужские сумки для документов, ноутбуки и сумки для переноски детей.

Билет можно купить на сайте авиакомпании. Myfin.by поинтересовался стоимостью перелета. Цена билета туда-обратно, например, на 17-18 июня (из имевшихся в наличии на 10:30 16 июня) из Минска в Стамбул составит от 636 рублей (эконом) до 1012 рублей (бизнес-класс), а обратно - от 511 рублей (эконом) до 1062 рублей (бизнес).

Что это значит?

Многие страны, в первую очередь ориентированные на туристов, начали снимать карантин и восстанавливать авиасообщение. Уже сейчас белорусы могут полететь в Украину, Турцию, Египет (с 4 июля), Италию и др.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белавиа продолжает восстанавливать полетную программу. Авиакомпания с 16 июня начинает перевозить пассажиров по маршруту Минск - Стамбул - Минск. Об этом сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Это непросто". Тихановская собрала 100 тысяч подписей и начинает подачу в избиркомы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика