Человеческие останки обнаружены в боевом штурмовике Ил-2, подбитом в 1943 году под Жлобином

Источник материала: ОНТ

Предполагается, что человеческие останки, которые обнаружены недалеко от найденного под Жлобином штурмовика, это члены экипажа боевой машины. По рассказам местных жителей, Ил-2 подбит в декабре 1943 года, самолет упал на левый берег Днепра. На борту находилось два человека.

Самолет вылетел на задание и назад уже не вернулся. С того момента никаких данных о его местонахождении и судьбе людей не было. Напомним, местные и подсказали место падения воздушного судна. Поисковая операция уже идет с прошлой недели, на поверхность достали часть винта, элемент одной из двух крыльевых пушек и небольшую часть фюзеляжа.

Александр Гордеев, руководитель военно-поисковой группы «Звезда» Белорусского добровольного общества защиты историко-культурных памятников: «Удалось найти костные останки экипажа, 52-м батальоном, их здесь эксгумировали, их собрали, увезли, останки самолета (бронеплиты, очень много деталей, номерные детали). Можно с уверенностью сказать, что экипаж будет установлен».

Останки передадут местным властям, чтобы со временем их можно было перезахоронить. Также, возможно, проведут и другие экспертизы. Поиски продолжаются и, вероятно, специалисты установят новые факты. Ил-2 считается наиболее массовым самолетом военной авиации, за время производства (с 41-го по 45-й) выпущено около 36 тыс. экземпляров. Штурмовик широко применялся Красной Армией и участвовал во многих значимых боях Великой Отечественной войны.

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