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Человеческие останки обнаружены в боевом штурмовике Ил-2, подбитом в 1943 году под Жлобином
Источник материала: ОНТ
Предполагается, что человеческие останки, которые обнаружены недалеко от найденного под Жлобином штурмовика, это члены экипажа боевой машины. По рассказам местных жителей, Ил-2 подбит в декабре 1943 года, самолет упал на левый берег Днепра. На борту находилось два человека.
Самолет вылетел на задание и назад уже не вернулся. С того момента никаких данных о его местонахождении и судьбе людей не было. Напомним, местные и подсказали место падения воздушного судна. Поисковая операция уже идет с прошлой недели, на поверхность достали часть винта, элемент одной из двух крыльевых пушек и небольшую часть фюзеляжа.
Останки передадут местным властям, чтобы со временем их можно было перезахоронить. Также, возможно, проведут и другие экспертизы. Поиски продолжаются и, вероятно, специалисты установят новые факты. Ил-2 считается наиболее массовым самолетом военной авиации, за время производства (с 41-го по 45-й) выпущено около 36 тыс. экземпляров. Штурмовик широко применялся Красной Армией и участвовал во многих значимых боях Великой Отечественной войны.
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Предполагается, что человеческие останки, которые обнаружены недалеко от найденного под Жлобином штурмовика, это члены экипажа боевой машины. По рассказам...
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