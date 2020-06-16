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Это очень странно! Попытайтесь угадать, что звезды рекламируют у себя в Instagram

16.06.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С появлением Instagram российские и в меньшей мере белорусские звезды смекнули, что зарабатывать можно не только на концертах и корпоративах, но и в социальных сетях. Иногда селебрити соглашаются рекламировать что-то уж ну очень зашкварное, остальные на это не идут. Давайте проверим, как у вас с интуицией: попытайтесь угадать, что пиарят в Instagram Солодуха, Ивлеева, Тимати и другие.

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С появлением Instagram российские и в меньшей мере белорусские звезды смекнули, что зарабатывать можно не только на концертах и корпоративах, но и в социальных сетях....
 
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