Дмитрий Герчиков: подрезали машину, где сидели судьи, били по ней, нецензурная брань... Ребят, это игра!









- Все люди допускают ошибки, все люди в жизни ошибаются. Но история, которая произошла сейчас в Борисове, когда просто подрезали машину, где сидели судьи. Вышли болельщики БАТЭ там, били по машине, понятно, что нецензурная брань, все... Ребят, это игра! Игра, которая рано или поздно заканчивается, и люди остаются в жизни абсолютно нормальными людьми. Когда эту грань переступают люди просто из-за того, что им кажется, что судья ошибся фатально, изменил исход... Давайте оставлять это на стадионе.





Хотя, честно говоря, и то, что творилось на стадионе в последние 10 минут на трибунах, не красит белорусский футбол в принципе. Если вы хотите получить футбол европейского уровня, то, мой посыл, всегда надо начинать с себя. Надо воспитывать своих детей так, чтобы ты соответствовал европейскому уровню. Когда идет просто колоссальный поток мата, просто безумие творится на трибунах, а в подтрибунном помещении стоят и улыбаются стюарды, типа так и должно быть... Ребят, так не должно быть! Опять же, если мы равняемся на Европу, за подобные выходки болельщиков очень серьезно наказывают. И за это очень активно берутся в Европе. Возьмите ту же Англию, Шотландию, Ирландию. Выплескивать агрессию, которая граничит с какими-то уже противоправными действиями — в моем понимании, футбол этого не стоит, как и любая игра.



