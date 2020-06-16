ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Герчиков: подрезали машину, где сидели судьи, били по ней, нецензурная брань... Ребят, это игра!

16.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Комментатор и замдиректора департамента БФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков в программе "На грани фола. Футбольное обозрение" на "Беларусь 5"осудил поведение борисовских болельщиков во время и после матча 13-го тура чемпионата страны БАТЭ — "Шахтер" (2:2).



- Все люди допускают ошибки, все люди в жизни ошибаются. Но история, которая произошла сейчас в Борисове, когда просто подрезали машину, где сидели судьи. Вышли болельщики БАТЭ там, били по машине, понятно, что нецензурная брань, все... Ребят, это игра! Игра, которая рано или поздно заканчивается, и люди остаются в жизни абсолютно нормальными людьми. Когда эту грань переступают люди просто из-за того, что им кажется, что судья ошибся фатально, изменил исход... Давайте оставлять это на стадионе.

Хотя, честно говоря, и то, что творилось на стадионе в последние 10 минут на трибунах, не красит белорусский футбол в принципе. Если вы хотите получить футбол европейского уровня, то, мой посыл, всегда надо начинать с себя. Надо воспитывать своих детей так, чтобы ты соответствовал европейскому уровню. Когда идет просто колоссальный поток мата, просто безумие творится на трибунах, а в подтрибунном помещении стоят и улыбаются стюарды, типа так и должно быть... Ребят, так не должно быть! Опять же, если мы равняемся на Европу, за подобные выходки болельщиков очень серьезно наказывают. И за это очень активно берутся в Европе. Возьмите ту же Англию, Шотландию, Ирландию. Выплескивать агрессию, которая граничит с какими-то уже противоправными действиями — в моем понимании, футбол этого не стоит, как и любая игра.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментатор и замдиректора департамента БФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков в программе "На грани фола. Футбольное обозрение" на "Беларусь 5"осудил поведение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Улахович: «Некоторые наши предприятия даже прибавили в экспорте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика