ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Борис Батура. Анонс программы «В людях»

16.06.2020 11:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко

﻿

Новости Беларуси. Память о личности самого известного уроженца Беларуси и борца за свободу по обе стороны Атлантики накануне объединила четыре страны. В Минске отмечали 274-летие со дня рождения Тадеуша Костюшко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура. Анонс программы «В людях»

Национальный герой Беларуси, Польши и США, почетный гражданин Франции. Своей яркой жизнью Костюшко снискал себе славу «последнего рыцаря», легендарного полководца, талантливого военного инженера (оборонных укреплений Вест-Пойнта, например).

Борис Батура. Анонс программы «В людях»

Костюшко принимал участие в создании одноименной военной академии, выпускником которой, к слову, является Майкk Помпео – госсекретарь США, который совсем недавно был с визитом в нашей стране.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Потому празднование дня рождения нашего общего героя приобретает еще больший символизм для развития отношений между Беларусью, Литвой, Польшей и США.

Борис Батура. Анонс программы «В людях»

Дженифер Мур, поверенный в делах США в Беларуси:
Этот человек один аспект двусторонних отношений нашей общей истории. Очень многие американцы имеют белорусские корни. И это то, что я хотела бы сделать на протяжении предстоящих нескольких лет: повысить узнаваемость Беларуси и привлекательность ее для людей, которые родом отсюда.

Борис Батура. Анонс программы «В людях»

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси:
Таким образом, как мы сегодня это сделали, мы открываем то, что нас глубоко соединяет. Значит, это глубокое чувство совместного наследия и нашего соседства, которое должно быть хорошим и которое люди помнят про свое прошлое.

Борис Батура. Анонс программы «В людях»

Память о великом военноначальнике увековечена во многих городах мира. Почти три года назад новый монумент появился в швейцарском Золотурне, где Костюшко закончил жизненный путь.

Как в Золотурне открывали памятник Тадеушу Костюшке и что общего у Беларуси и Швейцарии. Большой репортаж

А в 2018-м памятник сыну белорусской земли установили и на его малой родине в фольварке Меречевщина Брестской области.

Борис Батура. Анонс программы «В людях»

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко window.Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId:...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 спортивных активностей , которые почти не сжигают лишний жир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика