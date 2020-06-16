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5 спортивных активностей , которые почти не сжигают лишний жир

16.06.2020 11:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 спортивных активностей , которые почти не сжигают лишний жир

Существуют такие физические активности, которые просто помогают поддерживать тело в форме. Однако если перед вами стоит цель избавиться от лишних килограммов, то лучше выбирать что-либо другое. 

Дело в том, что некоторые из физических активностей сжигают очень маленькое количество калорий. Мы расскажем, какие активности следует исключить, если ваша цель - похудеть. 

1. Йога

Несмотря на то, что во время занятий йогой мы чувствуем сильное напряжение мышц, на самом деле наш организм затрачивает на это небольшое количество калорий. Всё дело в небольшом количестве движений и в малой интенсивности нагрузок. 

2. Стретчинг 

Во время растяжки мышц наш организм не тратит большое количество энергии. Это означает, что за тренировку вы сжигаете очень маленькое количество калорий. Стретчинг очень полезен для мышц и суставов, но не для похудения. Если вы хотите повысить интенсивность тренировки, то попробуйте в перерывах между растяжкой включать кардио-упражнения. Из-за увеличения пульса у вас увеличится объём сжигаемых калорий. 

3. Пилатес

Данный вид физической активности очень полезен для позвоночника и суставов. К тому же он идеален для тех, кто возвращается в спорт после долгого перерыва. Но если вы ожидаете от данной активности пользу не только для здоровья, но и для фигуры, то попробуйте кардио-пилатес. 

4. Ходьба

Минимальная дневная физическая нагрузка для человека - 10 тысяч шагов в день. К тому же прогулки пешком помогают избавиться от стресса, улучшают настроение и укрепляют лёгкие. Однако если вы хотите сбросить лишний вес, то ходьба малоэффективна. Для того, чтобы сжигать больше калорий во время ходьбы, попробуйте чередовать её умеренный темп с быстрым.  

5. Силовые тренировки

Силовые тренировки помогают нам в формировании мышечного рельефа. Однако сами по себе они сжигают мало калорий. Если вы хотите увеличить эффективность силовых тренировок, то выполняйте упражнения одновременно на несколько групп мышц. 

фото: missionbeachlife.com


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