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КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями

16.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями за распространение антипхеньянских пропагандистских листовок.




Об этом пишет северокорейская газета "Нодон синмун".

Издание осудило Сеул за недостаточные усилия для остановки рассылки таких листовок активистами, тем самым спровоцировав "худшую в истории" напряженность на Корейском полуострове.

"Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо", - говорится в публикации.

Данный материал был опубликован в день 20-й годовщины декларации, которая была принята 15 июня 2000 года во время первого в истории межкорейского саммита между тогдашним президентом Ким Дэ Чжуном и северокорейским лидером Ким Чен Иром в Пхеньяне.
 
 
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КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями за распространение антипхеньянских пропагандистских листовок.
 
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