Разрешена многолетняя загадка пульсаров

Источник материала: Tut.by

Астрономы из США и Польши решили многолетнюю загадку, связанную с радиоволнами, которые испускают пульсары. Согласно исследователям, причиной того, что этот тип нейтронных звезд действует как радиомаяки, является взаимодействие между электрическими и магнитными полями у поверхности объекта. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters , пишет Lenta.ru .





Сильные электрические поля отрывают электроны от поверхности нейтронной звезды и ускоряют их до экстремальной энергии, в результате чего те начинают испускать гамма-лучи. Гамма-лучи поглощаются сверхсильным магнитным полем пульсара, что производит поток электронов и их античастиц — позитронов. Эти заряженные частицы заставляют электрическое поле осциллировать и производить поток электромагнитных волн. Результаты моделирования показали, что эти волны соответствуют радиоволнам.

Пульсары характеризуются быстрым вращением (до 700 оборотов в секунду), что генерирует мощные электрические поля. При этом у магнитных полюсов испускаются непрерывные и когерентные пучки радиоволн. При вращении пульсара лучи описывают круг, при этом, если луч проходит через поле зрения земных наблюдателей, то возникают характерные импульсы. Частота этих импульсов по точности может превосходить атомные часы. Однако ученые долгое время не могли понять точный механизм их появления.