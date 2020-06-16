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Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Искусство не имеет границ». Праздник национальных культур проходит в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О своей культуре рассказали и белорусские кореянки Ольга Ким и Галина Цой. Общение со зрителями получилось душевным и со вкусом. В эфире девушки приготовили национальные блюда.
Ольга Ким, представительница Ассоциации белорусских корейцев:
Галина Цой, представительница Ассоциации белорусских корейцев:
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Новости Беларуси. «Искусство не имеет границ». Праздник национальных культур проходит в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях...
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