ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате

16.06.2020 12:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Искусство не имеет границ». Праздник национальных культур проходит в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате


В условиях пандемии формат проекта пришлось изменить: из реальной жизни он перешёл в виртуальную. Онлайн-встречи уже прошли с представителями Индии и Китая.

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате

О своей культуре рассказали и белорусские кореянки Ольга Ким и Галина Цой. Общение со зрителями получилось душевным и со вкусом. В эфире девушки приготовили национальные блюда.

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате

Ольга Ким, представительница Ассоциации белорусских корейцев:
Хотим показать какие-то особенности корейской кухни, потому что она действительно очень сильно отличается от белорусской. И она очень необычная, колоритная. Хотим, чтобы белорусы попробовали, насколько это просто, насколько это вкусно. И, вообще, разнообразить меню. 

Галина Цой, представительница Ассоциации белорусских корейцев:
Я знаю, что у молодежи сейчас очень популярна корейская культура, но они больше интересуются кей-поп, современными. А ещё есть такая Корея – традиционная, вот с такими костюмами традиционными, многовековыми.

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате


В ближайшее время зрителей ждёт встреча с представителями Украины. Они обещают научить белорусов исполнять народные песни.  

Люди в материале: Ольга Ким, Галина Цой

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Искусство не имеет границ». Праздник национальных культур проходит в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Октябрьском районе мужчину при аварии выбросило из машины и придавило ею же. Он погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика