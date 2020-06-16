Проходит новый конкурс фотографий «Несвиж против табака»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Несвижский районный комитет ОО «БРСМ» совместно с ГУ «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии» проводит районный конкурс фотографий «Несвиж против табака» в рамках республиканской антитабачной информационно образовательной акции «Беларусь против табака».





Конкурс проходит по 20 июня в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники». Для участия в нем необходимо разместить в данных социальных сетях фотографию с хештегом #несвижпротивтабака. Фото должно отображать вариант досуга или занятия — альтернативы курению. Снимок должен соответствовать заявленной теме. Недопустимы элементы эротики, насилия, расовой и религиозной нетерпимости, рекламные логотипы. По возможности изображение надо сопроводить мотивирующим текстом.

Организаторы конкурса выберут 3 лучших фотоснимка и разместят в группах «Моладзь Нясвіжчыны» и «Молодежь города Н» в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм».

Екатерина КОВЕШНИКОВА,

первый секретарь Несвижского РК ОО «БРСМ».