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Проходит новый конкурс фотографий «Несвиж против табака»

16.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный комитет ОО «БРСМ» совместно с ГУ «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии» проводит районный конкурс фотографий «Несвиж против табака» в рамках республиканской антитабачной информационно образовательной акции «Беларусь против табака».

Проходит новый конкурс фотографий «Несвиж против табака»

Конкурс проходит по 20 июня в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники». Для участия в нем необходимо разместить в данных социальных сетях фотографию с хештегом #несвижпротивтабака. Фото должно отображать вариант досуга или занятия — альтернативы курению. Снимок должен соответствовать заявленной теме. Недопустимы элементы эротики, насилия, расовой и религиозной нетерпимости, рекламные логотипы. По возможности изображение надо сопроводить мотивирующим текстом.

Организаторы конкурса выберут 3 лучших фотоснимка и разместят в группах «Моладзь Нясвіжчыны» и «Молодежь города Н» в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм».

Екатерина КОВЕШНИКОВА,

первый секретарь Несвижского РК ОО «БРСМ».

 


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Несвижский районный комитет ОО «БРСМ» совместно с ГУ «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии» проводит районный конкурс фотографий «Несвиж против...
 
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