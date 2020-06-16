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У Петра Порошенко умер отец
Источник материала: Партизан
Отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Иванович умер 16 июня. Ему было 84 года.
Об этом сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность". Там отметили, что отец Порошенко не смог перенести сообщение о суде над сыном – случился инсульт.
"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развития ее экономики, заботился о людях", – отметили в "ЕС".
Как отмечает
Алексей Порошенко – Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства. 11 июня 2020 года ему исполнилось 84 года.
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Отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Иванович умер 16 июня. Ему было 84 года.
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