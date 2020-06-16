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В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования на выборах Президента

16.06.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования на выборах Президента
фото носит иллюстративный характер

В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования по выборам Президента Беларуси. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области образовано 910 участков для голосования, в Витебской — 750, в Гомельской — 997, в Гродненской — 656, в Минской — 992, в Могилевской — 731, в Минск — 687.

В санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, сформирован 231 участок, в воинских частях — 13, за пределами Беларуси — 44.

В Беларуси до 21 июня продолжается выдвижение кандидатов в члены участковых избирательных комиссий. Своих претендентов могут предлагать политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы, граждане. Документы подаются в районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации.

Территориальные комиссии на выборах уже сформированы. В их составе 1989 человек, 1095 из них (55,05%) представители общественных объединений. От партий в комиссии включены 152 человека (7,64%), от трудовых коллективов — 101 (5,08%), от подававших заявление граждан — 641

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования по выборам Президента Беларуси. Такая информация размещена на сайте
 
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