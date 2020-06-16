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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси 17 июня
Источник материала: ОНТ
Синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности 17 июня, сообщили в Белгидромете,
Так, в среду по юго-западу страны ожидаются дожди и грозы, возможен град. При грозах порывы ветра будут достигать 14 м/с, днем местами прогнозируется шквалистое усиление до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем будет достигать +30°C...+31°C.
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Синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности 17 июня, сообщили в Белгидромете, передает БЕЛТА. Так, в среду по юго-западу страны ожидаются дожди и...
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