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Как правильно оказать первую помощь? «Существует определённый алгоритм: АВС»

16.06.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как оказать первую помощь, рассказали в программе «Центральный регион».

 Как правильно оказать первую помощь? «Существует определённый алгоритм: АВС»

Участница Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных:
Существует определённый алгоритм реанимационных мероприятий: «А-В-С». «А» это освобождение дыхательных путей. Мы расстегиваем на пострадавшем одежду, запрокидываем ему голову, подкладываем валик из одежды под его голову и открываем ему рот. Потом очищаем дыхательные пути от инородных предметов. 

«В» это дыхание. Мы должны произвести два контрольных вдоха, после которых должен произойти самопроизвольный выдох без каких-либо посторонних звуков.

«С» это циркуляция крови. Мы должны произвести непрямой массаж сердца. Мы находим место сращивания рёбер – так называемый мечевидный отросток, отступаем от него два пальца. И посредине грудины ставим две руки перпендикулярно телу пострадавшего. И всем весом своего тела осуществляем ритмичное нажатие 30 раз.

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Как оказать первую помощь, рассказали в программе «Центральный регион».  
 
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