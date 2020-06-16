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Как правильно оказать первую помощь? «Существует определённый алгоритм: АВС»
Источник материала: СТВ
Как оказать первую помощь, рассказали в программе
Участница Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных:
«С» – это циркуляция крови. Мы должны произвести непрямой массаж сердца. Мы находим место сращивания рёбер – так называемый мечевидный отросток, отступаем от него два пальца. И посредине грудины ставим две руки перпендикулярно телу пострадавшего. И всем весом своего тела осуществляем ритмичное нажатие 30 раз.
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Как оказать первую помощь, рассказали в программе «Центральный регион».
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