Присоединяйся к марафону по благоустройству детских площадок – сделаем город лучше “РаЗАм з бацькамі”.

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Акция #ЗаДело «#Разам з бацькамi» набирает обороты во всех регионах страны! На прошлой неделе к марафону по благоустройству детских площадок присоединились и представители молодежи Несвижчины. Районный комитет ОО “БРСМ” совместно с семьёй Карачун покрасили игровые сооружения в одном из городских дворов.

— Данный проект направлен на благоустройство детских игровых площадок родителями, их детьми, волонтерами движения БРСМ «Доброе сердце», работниками жилищно-коммунального хозяйства, — отметила первый секретарь РК ОО БРСМ Екатерина Ковешникова. — Присоединиться к ней может любой желающий. Покрасить горку или качели, убрать мусор во дворе — это совсем несложно и займет всего час вашего времени. А вот польза от доброго дела будет всем. Кто, если не мы, взрослые, покажем на своем примере нашим детям, что делать добрые дела нужно и важно!