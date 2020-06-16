ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Присоединяйся к марафону по благоустройству детских площадок – сделаем город лучше “РаЗАм з бацькамі”.

16.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Присоединяйся к марафону по благоустройству детских площадок – сделаем город лучше “РаЗАм з бацькамі”.

Акция #ЗаДело «#Разам з бацькамi» набирает обороты во всех регионах страны! На прошлой неделе к марафону по благоустройству детских площадок присоединились и представители молодежи Несвижчины.  Районный комитет ОО “БРСМ” совместно с семьёй Карачун покрасили игровые сооружения в одном из городских дворов.

— Данный проект направлен на благоустройство детских игровых площадок родителями, их детьми, волонтерами движения БРСМ «Доброе сердце», работниками жилищно-коммунального хозяйства, — отметила первый секретарь РК ОО БРСМ Екатерина Ковешникова. — Присоединиться к ней может любой желающий. Покрасить горку или качели, убрать мусор во дворе — это совсем несложно и займет всего час вашего времени. А вот польза от доброго дела будет всем. Кто, если не мы, взрослые, покажем на своем примере нашим детям, что делать добрые дела нужно и важно!

 

Поделитесь с друзьями
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция #ЗаДело «#Разам з бацькамi» набирает обороты во всех регионах страны! На прошлой неделе к марафону по благоустройству детских площадок
 
Новости дня
Новости разные
 
Как шедевры стали заложниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика