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Представлен электрический микроавтобус Citroen e-SpaceTourer с запасом хода до 330 км

16.06.2020 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Citroen SpaceTourer вместе с родственными моделями Peugeot Traveller, Opel Zafira Life и Toyota Proace Verso — плод сотрудничества французского концерна PSA и Toyota. Постепенно весь квартет обрастает и электрическими модификациями — вслед за Peugeot e-Traveller подоспел и аналогичный микроавтобус от Citroen под именем e-SpaceTourer.


Создан электровэн e-SpaceTourer на модульной платформе EMP2 и будет доступен с двумя вариантами колесной базы и тремя кузовами разной длины в трех вариантах длины кузова (4,6 м, 4,95 м и 5,3 м), а общее количество посадочных мест в салоне может достигать девяти.


По технической начинке e-SpaceTourer в точности повторяет e-Traveller — электромотор развивает 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Водитель при этом может выбирать между тремя режимами работы силовой установки (Eco, Normal и Power), а запас хода (по циклу WLTP) зависит от емкости размещенной под днищем батареи — 50 и 75 кВтч. В первом случае на одной зарядке e-SpaceTourer должен проехать до 230 км, а во втором — 330 км.


Максимальная скорость электрического вэна ограничена на отметке 130 км/ч. Подзаряжаться можно как от обычной розетки, так и от «быстрых» терминалов с постоянным током мощностью 100 кВт — в последнем случае батарею можно зарядить на 80% за 30 минут.


Европейские продажи e-SpaceTourer начнутся в конце текущего года, цен в Citroen пока не озвучили.

 
 
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Вслед за показанным в начале месяца Peugeot e-Traveller подоспел и аналогичный микроавтобус от Citroen - e-SpaceTourer.
 
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