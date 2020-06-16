Представлен электрический микроавтобус Citroen e-SpaceTourer с запасом хода до 330 км

Источник материала: Tut.by

Citroen SpaceTourer вместе с родственными моделями Peugeot Traveller, Opel Zafira Life и Toyota Proace Verso — плод сотрудничества французского концерна PSA и Toyota. Постепенно весь квартет обрастает и электрическими модификациями — вслед за Peugeot e-Traveller подоспел и аналогичный микроавтобус от Citroen под именем e-SpaceTourer.





Создан электровэн e-SpaceTourer на модульной платформе EMP2 и будет доступен с двумя вариантами колесной базы и тремя кузовами разной длины в трех вариантах длины кузова (4,6 м, 4,95 м и 5,3 м), а общее количество посадочных мест в салоне может достигать девяти.





По технической начинке e-SpaceTourer в точности повторяет e-Traveller — электромотор развивает 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Водитель при этом может выбирать между тремя режимами работы силовой установки (Eco, Normal и Power), а запас хода (по циклу WLTP) зависит от емкости размещенной под днищем батареи — 50 и 75 кВтч. В первом случае на одной зарядке e-SpaceTourer должен проехать до 230 км, а во втором — 330 км.





Максимальная скорость электрического вэна ограничена на отметке 130 км/ч. Подзаряжаться можно как от обычной розетки, так и от «быстрых» терминалов с постоянным током мощностью 100 кВт — в последнем случае батарею можно зарядить на 80% за 30 минут.





Европейские продажи e-SpaceTourer начнутся в конце текущего года, цен в Citroen пока не озвучили.