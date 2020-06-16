Евалюция: беларусы запустили флешмоб о том, как люди в погонах лишают нас искусства

Источник материала: KYKY

Беларусы запустили в соцсетях новый флешмоб – под эгидой хэштега #евалюция. Так пользователи выражают недовольство тем, что происходит вокруг Белгазпромбанка и как люди в погонах лишают нас искусства.

Все началось с того, как на БТ рассказали , что к уголовному делу против бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка приобщили картины. Не две, не пять, а полторы сотни картин, их общая стоимость – около 20 миллионов долларов. Эти произведения входили в коллекцию Белгазпромбанка и выставлялись в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства. Сейчас картины опечатаны – и хотя они все еще в хранилище галереи, зрители их больше не увидят .

Среди 150 картин есть работы Марка Шагала и Хаима Сутина. К примеру, «Еву» Сутина Белгазпромбанк выкупил на аукционе Sotheby’s почти за два миллиона долларов и привез в Беларусь. Говорят, это самое дорогое полотно на территории нашей страны. Как заявили в сюжете БТ, все изображения готовили к срочному вывозу из страны – но для этого обязательно нужно заранее получить разрешение Минкульта, а за последние месяцы ведомство не выдавало собственнику таких документов. И потом: банк с большими усилиями (и не без участия мецената Виктора Бабарико) возвращал шедевры беларуских авторов на родину, чтобы теперь увезти? Странно, не правда ли?

Так в фейсбуке родился хэштег #евалюция, отсылающий нас к «похищенной» «Еве» Сутина. Смотрите, что творится в соцсетях: