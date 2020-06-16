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#Евалюция: беларусы запустили флешмоб о том, как люди в погонах лишают нас искусства
Источник материала: KYKY>
Беларусы запустили в соцсетях новый флешмоб – под эгидой хэштега #евалюция. Так пользователи выражают недовольство тем, что происходит вокруг Белгазпромбанка и как люди в погонах лишают нас искусства.
Все началось с того, как на БТ
Среди 150 картин есть работы Марка Шагала и Хаима Сутина. К примеру, «Еву» Сутина Белгазпромбанк выкупил на аукционе Sotheby’s почти за два миллиона долларов и привез в Беларусь. Говорят, это самое дорогое полотно на территории нашей страны. Как заявили в сюжете БТ, все изображения готовили к срочному вывозу из страны – но для этого обязательно нужно заранее получить разрешение Минкульта, а за последние месяцы ведомство
Так в фейсбуке родился хэштег #евалюция, отсылающий нас к «похищенной» «Еве» Сутина. Смотрите, что творится в соцсетях:
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