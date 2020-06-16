Красновато-розовый оттенок пене на Мухавце придало остаточное содержание в грунте железной руды

Источник материала: Виртуальный Брест

Плавающая 10 июня 2020 года по водной глади Мухавца пена с красновато-розовым оттенком образовалась в процессе работы специальной техники (экскаватора) в районе речного порта осуществляется ликвидация временной дамбы, устроенной в ноябре 2019 года из грунта береговой линии набережной.





Реконструкция набережной, начатая в Бресте еще в 2017 году, продолжается. Береговую линию планируется продлить до Брестской крепости в несколько этапов. В этом году намечено благоустроить более 100 метров.





Работы по благоустройству набережной ведутся в соответствии со строительным проектом, по которому в 2018 году получены положительные заключения государственных экологической и строительной экспертиз. Генеральная подрядная строительная организация – Строительное управление № 158 ОАО «Строительный трест № 8».

На период возведения подпорной бетонной стенки набережной строительным проектом предусмотрено устройство на реке Мухавец из грунта береговой линии временной дамбы.





При возведении дамбы 29 ноября 2019 года на поверхности реки в месте проведения работ также наблюдалось образование окрашенной пены.

Образование пены при сбросе сыпучих материалов в воду – это естественный процесс, а красновато-розовый оттенок пене придало остаточное содержание в береговом грунте железной руды.

По информации филиала РТУП БРП «Речной порт Брест» на территории бывшего причала речного порта, где в настоящее время ведутся работы, до 1990 года перегружалась железная руда.

Инструментальные исследования грунта с береговой линии набережной, проведенные лабораторией ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по показателям медь, цинк, никель, кадмий, свинец и естественные радионуклиды свидетельствуют о том, что их количественные содержания в грунте соответствует нормативным требованиям.





Работы по ликвидации возведенной грунтовой дамбы планируется завершить в июне 2020 года.

Отдел контроля за охраной и использованием

атмосферного воздуха и водных ресурсов