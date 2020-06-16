﻿ Красновато-розовый оттенок пене на Мухавце придало остаточное содержание в грунте железной руды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Красновато-розовый оттенок пене на Мухавце придало остаточное содержание в грунте железной руды

16.06.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Плавающая 10 июня 2020 года по водной глади Мухавца пена с красновато-розовым оттенком образовалась в процессе работы специальной техники (экскаватора) в районе речного порта осуществляется ликвидация временной дамбы, устроенной в ноябре 2019 года из грунта береговой линии набережной.

Красновато-розовый оттенок пене на Мухавце придало остаточное содержание в грунте железной руды

Реконструкция набережной, начатая в Бресте еще в 2017 году, продолжается. Береговую линию планируется продлить до Брестской крепости в несколько этапов. В этом году намечено благоустроить более 100 метров.

Красновато-розовый оттенок пене на Мухавце придало остаточное содержание в грунте железной руды

Работы по благоустройству набережной ведутся в соответствии со строительным проектом, по которому в 2018 году получены положительные заключения государственных экологической и строительной экспертиз. Генеральная подрядная строительная организация – Строительное управление № 158 ОАО «Строительный трест № 8».

На период возведения подпорной бетонной стенки набережной строительным проектом предусмотрено устройство на реке Мухавец из грунта береговой линии временной дамбы.

Красновато-розовый оттенок пене на Мухавце придало остаточное содержание в грунте железной руды

При возведении дамбы 29 ноября 2019 года на поверхности реки в месте проведения работ также наблюдалось образование окрашенной пены.

Образование пены при сбросе сыпучих материалов в воду – это естественный процесс, а красновато-розовый оттенок пене придало остаточное содержание в береговом грунте железной руды.

По информации филиала РТУП БРП «Речной порт Брест» на территории бывшего причала речного порта, где в настоящее время ведутся работы, до 1990 года перегружалась железная руда.

Инструментальные исследования грунта с береговой линии набережной, проведенные лабораторией ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по показателям медь, цинк, никель, кадмий, свинец и естественные радионуклиды свидетельствуют о том, что их количественные содержания в грунте соответствует нормативным требованиям.

Красновато-розовый оттенок пене на Мухавце придало остаточное содержание в грунте железной руды

Работы по ликвидации возведенной грунтовой дамбы планируется завершить в июне 2020 года.

Отдел контроля за охраной и использованием
атмосферного воздуха и водных ресурсов

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Плавающая 10 июня 2020 года по водной глади Мухавца пена с красновато-розовым оттенком образовалась в процессе работы специальной техники (экскаватора) в районе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Беларуси по футболу: стало известно, кто самый ценный игрок 13-го тура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика