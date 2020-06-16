Правила заготовки веников в лесу

Источник материала: Горецкий вестник

В соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Республики Беларусь граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов, бесплатно, осуществлять заготовку бересты и веток деревьев, для удовлетворения собственных нужд.





Согласно статьи 79 Лесного кодекса Республики Беларусь заготовку веников разрешено осуществлять:

— со срубленных деревьев в местах, где ведется рубка леса;

— с растущих деревьев, запроектированных лесоустроительным проектом для рубок леса, не более чем за два года до их рубки.

Можно заготавливать веники в течение года с применением механических приспособлений (нож, секатор).

Заготовка веников со срубленных деревьев на лесосеках разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, предоставленными для рубок леса.

Заготовка веников с растущих деревьев должна осуществляться не более чем на одну треть кроны дерева.

Госинспектор Мстиславской МРИ ОЖ и РМ Сергей Фамин