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Правила заготовки веников в лесу
16.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Республики Беларусь граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов, бесплатно, осуществлять заготовку бересты и веток деревьев, для удовлетворения собственных нужд.
Согласно статьи 79 Лесного кодекса Республики Беларусь заготовку веников разрешено осуществлять:
— со срубленных деревьев в местах, где ведется рубка леса;
— с растущих деревьев, запроектированных лесоустроительным проектом для рубок леса, не более чем за два года до их рубки.
Можно заготавливать веники в течение года с применением механических приспособлений (нож, секатор).
Заготовка веников со срубленных деревьев на лесосеках разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, предоставленными для рубок леса.
Заготовка веников с растущих деревьев должна осуществляться не более чем на одну треть кроны дерева.
Госинспектор Мстиславской МРИ ОЖ и РМ Сергей Фамин
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В соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Республики Беларусь граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных...
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