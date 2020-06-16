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Запад простит Лукашенко все. Кроме крови

16.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каков международный контекст нынешней президентской кампании? С одной стороны - заявление Брюсселя против давления на активистов штабов оппонентов Лукашенко, с другой - поддержка со стороны лидера Китая, и на этом фоне — наступление властей на банк, принадлежащий бюджетообразующей российской корпорации.

Запад простит Лукашенко все. Кроме крови
Ситуацию обсуждают обозреватели радио Свабода (перевод: БП) Юрий Дракохруст и Сергей Наумчик.​

Кратко:

Дракохруст:


Недавно Минск посетил глава администрации президента Украины Андрей Ермак, он встретился со своим минским коллегой. Ермак сказал, что президент Украины Владимир Зеленский встретится в октябре в Гродно с президентом Беларуси. 

Фамилия президента Беларуси не была названа, но ни с какими представителями оппозиции господин Ермак не встречался.

Я разговаривал с киевскими экспертами, которые поддерживали Майдан. Это Евгений Магда и Виталий Портников. И парадоксально, что они оба говорили. 

Евгений сказал аросто - "я не вижу конкурента Александру Лукашенко", а Виталий — "мне Виктор Бабарико напоминает Кебича образца 1994 года". Не Лукашенко, а Кебича. 


Я себе это объясняю вот как: для украинцев, особенно части, близкой к Порошенко, Россия - это враг. Однозначный враг. И поэтому для них человек, 20 лет связанный с "Газпромом" - это человек, который 20 лет работал с их врагом. Они не вглядываются в детали. Похоже, и официальный Киев - тоже.

Нельзя исключать, что и в западной позиции, и европейской позиции, и особенно американской (а для американцев геополитика никогда не была чужда) - аргументы, подобные украинским.

Лукашенко с самого начала строил кампанию на тезисе: "Я — защитник независимости, я — защитник идентичности, а с той стороны — агенты Москвы".​

После того, как Минск "отжал" газпромовский банк, говорят, что «Москва порвет Лукашенко на куски». 

Но, возможно, что и нет. Ведь посол Семашко уже дважды говорил, что вот в сентябре будем подписывать «карты». То есть Лукашенко подвешивает для Москвы морковку и обещает, что если вы меня обижать не будете, после выборов со мной вы интеграционные дела решите. А вот с другими - неизвестно.

Наумчик:


Еще никогда за 26 лет для Лукашенко не складывались настолько благоприятные международные условия. Запад занят своими проблемами - пандемией, вызванным ею экономическим кризисом, массовыми забурениями, которые из США перекинулись на европейский континент. 

В Беларуси кого-то посадили на 15 суток, не разрешили пикет? Вы о чем? Посмотрите - в Лондоне, в Париже манифестантов разгоняют водометами и дымовыми шашками, количество городов в США, где полиция противостоит протестующим, идет на десятки. 

Я думаю, что в таких условиях Лукашенко простят все — кроме применения огнестрельного оружия против мирного населения. Вот когда будет перейдена "красная черта" , когда будут убитые на площади — этого не простят.

Вообще Запад прагматично смотрит на ситуацию, а она в том, что Путин усиливает агрессивную антизападную риторику и подкрепляет это наращиванием вооружений. Выбор - танки на 700 км ближе к Варшаве, Берлину, Парижу или на 700 дальше — 

Запад, ясно, выбирает второй вариант. То есть - независимую Беларусь. А гарантом этой независимости, нравится это или нет, Запад воспринимает сейчас Лукашенко, при всех его минусах.

Есть классическое выражение, якобы сказанное неким американским политиком - "да, этот диктатор сукин сын, но это наш сукин сын". Его иногда применяли, имея в виду поддержку Лукашенко Москвой. Так вот теперь, мне кажется, Москву можно заменить на Запад.

Относительно позиции Киева. Я давно наблюдаю, чем отвечают украинские политики белорусской оппозиции на ее возвышенную, эйфорическую поддержку майданов - ничем. 

Ни один президент Украины, который пришел в результате майданов, не встретился никогда с лидерами белорусской оппозиции. Во всяком случае, я не могу вспомнить такую встречу. А вот с Лукашенко встречаются охотно. Что же, это тоже прагматизм.


Я не согласен с теми, кто говорит, что Лукашенко действует грубо, "с плеча". То есть он, конечно же, наносит сильные удары по оппонентам, но, мне кажется, они хорошо просчитаны. 

И тут надо отдать должное его советникам в спецслужбах. Все неплохо просчитано, и об этом свидетельствует ситуация вокруг Бабарико.

Что касается ответа Москвы на национализацию российского банка, на давление на Бабарику. Только если у Бабарико был разговор один на один с Путиным, и он, Путин, дал твердые гарантии — только в таком случае ответ Москвы был бы очень серьезный. 

Но я позволил бы себе выразить сомнения в реальности такой встречи. Ну, а гнев "Газпрома" - это не то, что может напугать Лукашенко. Поэтому я прогнозирую, я даже уверен в этом — никаких серьезных отрицательных последствий для Лукашенко история с банком иметь не будет.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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