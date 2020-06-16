Лукашенко считает, что жить в Беларуси можно

Источник материала: Ежедневник

По мнению белорусского президента, главное на данный момент – это побыстрее выйти из пандемии.

Александр Лукашенко заявил о возможном экономическом благополучии, однако, на его взгляд, это напряму связано с благополучным и скорейшим выходом из пандемии. Об этом он заявил во время рабочей поедки в Гродненскую область.

«Жить можно. Надо только, чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии», – сказал Лукашенко.

Он объясняет: экономика экспортоориентированная, и поэтому если быстрее откроется мир, это скажется наилучшим образом и для Беларуси.

Упомянул президент и про погодные условия. Этим летом погода хорошая, и поэтому можно ждать хорошего урожая, считает глава государства.

Лукашенко обратил внимание, что аграрии должны конролировать заготовку кормов, а также начать подготовку к уборке урожая.