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Лукашенко считает, что жить в Беларуси можно
16.06.2020 12:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По мнению белорусского президента, главное на данный момент – это побыстрее выйти из пандемии.
Александр Лукашенко заявил о возможном экономическом благополучии, однако, на его взгляд, это напряму связано с благополучным и скорейшим выходом из пандемии. Об этом он заявил во время рабочей поедки в Гродненскую область.
«Жить можно. Надо только, чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии», – сказал Лукашенко.
Он объясняет: экономика экспортоориентированная, и поэтому если быстрее откроется мир, это скажется наилучшим образом и для Беларуси.
Упомянул президент и про погодные условия. Этим летом погода хорошая, и поэтому можно ждать хорошего урожая, считает глава государства.
Лукашенко обратил внимание, что аграрии должны конролировать заготовку кормов, а также начать подготовку к уборке урожая.
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По мнению белорусского президента, главное на данный момент – это побыстрее выйти из пандемии.
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