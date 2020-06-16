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Tesla выпустила электромобиль с самым большим запасом хода

16.06.2020 12:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Tesla Motors представила новую топовую модификацию электрокара Model S, которая получила обозначение Long Range Plus. Новинка стала первым в мире серийным «зеленым» автомобилем с запасом хода более чем 400 миль, пишет Autonews.


Tesla Model S Long Range Plus способна проехать без подзарядки аккумуляторов 402 мили (почти 647 км) по стандарту Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Предыдущий рекорд «Теслы» по пробегу составлял 391 милю (629 км). При этом глава Tesla Илон Маск утверждал, что в автомобиле накануне тестов оставили ключ, из-за чего аккумулятор за ночь разрядился на 2%. Утечка энергии не позволила превзойти 400-мильный рубеж.

Компании Tesla удалось улучшить максимальную дистанцию пробега благодаря использованию более легких материалов в конструкции автомобиля и в аккумуляторах, а также за счет специальных аэродинамических колес с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.

Кроме того, электрокар получил более эффективный комплект батарей с улучшенной системой охлаждения, а также значительно улучшенную функцию рекуперации кинетической энергии при торможении.

Tesla Model S Long Range Plus в США обойдется минимум в 69,5 тыс. долларов.

 
 
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Tesla Model S Long Range Plus стал первым в мире серийным автомобилем с максимальным пробегом более 400 миль по циклу EPA.
 
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