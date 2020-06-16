ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Лазарев опубликовал редкое фото подросшего сына

16.06.2020 12:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сергей Лазарев опубликовал редкое фото подросшего сына

Российский певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram редким фото. 37-летний артист опубликовал совместное фото со своим шестилетним сыном Никитой.

На кадрах малыш обнимает своего отца.

«Никита Сергеевич», – подписал фото Лазарев.

Поклонники артиста пришли в восторг от фото, написав восторженные комментарии.

Лазарев редко афиширует свою личную жизнь. О своем сыне он рассказал общественности лишь 2016-м (спустя пару лет после рождения мальчика). Кроме Никиты, у Сергея Лазарева есть дочь Анна. Она появилась на свет в 2018-м, о ее рождении поклонники Лазарева узнали лишь спустя год.

Фото: Instagram / lazarevsergei

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram редким фото. 37-летний артист опубликовал совместное фото со своим шестилетним сыном Никитой. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выбираем идеальный бассейн для дачи. Вот три вещи, которые вам нужно знать перед покупкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика