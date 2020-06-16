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Сергей Лазарев опубликовал редкое фото подросшего сына
Источник материала: ОНТ
Российский певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram редким фото. 37-летний артист опубликовал совместное фото со своим шестилетним сыном Никитой.
На кадрах малыш обнимает своего отца.
«Никита Сергеевич», – подписал фото Лазарев.
Поклонники артиста пришли в восторг от фото, написав восторженные комментарии.
Лазарев редко афиширует свою личную жизнь. О своем сыне он рассказал общественности лишь 2016-м (спустя пару лет после рождения мальчика). Кроме Никиты, у Сергея Лазарева есть дочь Анна. Она появилась на свет в 2018-м, о ее рождении поклонники Лазарева узнали лишь спустя год.
Фото: Instagram / lazarevsergei
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Российский певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram редким фото. 37-летний артист опубликовал совместное фото со своим шестилетним сыном Никитой. На...
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