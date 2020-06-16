ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Под Бобруйском Opel врезался в Ford и вылетел в кювет: пострадали водитель и 8-летняя пассажирка

16.06.2020 13:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Водитель и малолетняя пассажирка автомобиля получили травмы в аварии, которая произошла днем 15 июня вблизи поселка Глуша Бобруйского района. Об этом сообщили в ГАИ.


Предварительно установлено, что 45-летняя женщина-водитель Opel Insignia не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в припаркованный на обочине Ford Mondeo. После столкновения Opel вылетел в кювет и перевернулся.


В результате ДТП водитель Opel и ее 8-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в хирургическое отделение больницы.

В ГАИ отметили, что ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, поэтому девочке удалось избежать серьезных травм.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, поэтому девочке удалось избежать серьезных травм.
 
Новости дня
Новости разные
 
К жаре в странах СНГ добавились ливни и грозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика