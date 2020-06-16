Под Бобруйском Opel врезался в Ford и вылетел в кювет: пострадали водитель и 8-летняя пассажирка

Источник материала: Tut.by

Водитель и малолетняя пассажирка автомобиля получили травмы в аварии, которая произошла днем 15 июня вблизи поселка Глуша Бобруйского района. Об этом сообщили в ГАИ.





Предварительно установлено, что 45-летняя женщина-водитель Opel Insignia не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в припаркованный на обочине Ford Mondeo. После столкновения Opel вылетел в кювет и перевернулся.





В результате ДТП водитель Opel и ее 8-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в хирургическое отделение больницы.

В ГАИ отметили, что ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, поэтому девочке удалось избежать серьезных травм.