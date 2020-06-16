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Теперь уже официально. В Беларуси стартовало производство китайских автомобилей Changan

16.06.2020 13:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На заводе «Юнисон» в Беларуси стартовало производство автомобилей Changan. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал компактный кроссовер Changan CS35 PLUS. В будущем компания планирует наладить выпуск ряда других моделей Changan. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили представители компании.


Changan CS35 Plus

Напомним, о том, что скоро в Беларуси стартует производство еще одного китайского автомобиля, мы писали еще в апреле. Тогда в Обчаке переговоры только подходили к финальной стадии.

— Завод «Юнисон» обладает необходимым технологичным оснащением и опытом производства современных автомобилей. На заводе соблюдается строгий регламент работ и контроль качества Changan Quality Control, что позволяет обеспечить высокое качество сборки наших автомобилей, — считает Сунь Цзэцзюнь, заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор ООО «Чанъань Моторс Рус».

Алексей Ваганов, председатель наблюдательного совета СП ЗАО «Юнисон», заметил, что сотрудничество с новым партнером Changan Automobile Group стратегически важно для обеих компаний.

— Сегодня на заводе «Юнисон» уже запущено производство популярного компактного кроссовера Changan CS35PLUS. В дальнейшем мы планируем расширять линейку выпускаемых автомобилей марки. Наш большой опыт работы с другими крупными автомобильными брендами, а также мощности завода, технологичные цеха сварки и окраски позволяют нам производить качественные современные автомобили. Также в будущем в планах завода наладить выпуск не только автомобилей с бензиновым двигателем, но и электрокаров.

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Первый автомобиль Changan сошел с конвейера завода «Юнисон» в Беларуси. В будущем планируется производить несколько моделей.
 
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