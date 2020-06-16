К жаре в странах СНГ добавились ливни и грозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно и без осадков. По прогнозам синоптиков, сегодня москвичей солнце не порадует. Но воздух прогреется до 28 градусов. Это на пять градусов выше климатической нормы, сообщили в центре погоды «Фобос». О том, какая погода сейчас в странах Содружества, – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Нур-Султан затопило после сильного дождя. Зной в столице Казахстана сменили ливень и гроза, передает Гульмира Жанзакова. Затоплены участки частных домов и некоторые дороги. Например, Коргольжинская трасса. Коммунальщики уже откачали 150 тысяч кубометров воды с улиц города. Видео с последствиями ливня горожане публикуют в социальных сетях.

В Армении самое время доставать зонты. Вместе с жарой синоптики обещают дожди и грозы, сообщает Нона Оганесян. Пройдут они преимущественно в северных районах страны. Фермерам кратковременные осадки как нельзя кстати: сейчас самый пик сезона абрикосов, в садах спеют персики, сливы, арбузы и дыни.

В Душанбе жарко и без осадков. Температура днем поднимется до плюс 38, передает Фарангез Шозедова. В такой зной жителей республики спасает национальный напиток дугоб. Его делают на основе кислого йогурта и воды. По вкусу он напоминает айран или кумыс. Такой напиток хорошо утоляет жажду и голод.

В Минске вновь жарко. Синоптики прогнозируют до 30 градусов со знаком плюс, сообщает Ольга Алипова. В некоторых районах пройдут ливни с грозами. В целом день будет облачным и дождливым. Тем временем в республике ввели ограничения на посещение лесов. Под запрет попали 27 районов страны. Такие меры приняты из-за высокого риска лесных пожаров.