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Мужчина сбросил 20 кг за 7 месяцев и раскрыл секрет похудения

16.06.2020 13:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина сбросил 20 кг за 7 месяцев и раскрыл секрет похудения

Житель индийского города Хайдарабад сбросил 20 килограммов после того, как ему не удалось подобрать себе подходящую одежду. 33-летний мужчина  раскрыл секрет похудения, пишет Times of India.

До похудения разработчик программного обеспечения Судхир Госвами весил 99 килограммов. Сбросить лишний вес и начать вести здоровый образ жизни мужчина решил, когда не смог выбрать себе в магазине подходящий костюм. Все вещи, которые понравились программисту, были ему малы. 

Госвами сел на диету и начал заниматься спортом шесть дней в неделю. Занятия длятся по полтора-два часа. На завтрак мужчина съедает пять вареных белков с двумя ломтиками черного хлеба и арахисовое масло, один апельсин либо другой фрукт. На ланч — морковь, свеклу и салат с арахисом и жареную курицу с гарниром из овощей. На обед мужчина ест жареную рыбу с овощами. Перед тренировками пьет черный кофе с миндалем, а после занятий – протеиновый коктейль.

В результате такого режима житель Индии за семь месяцев похудел на 20 килограммов. Также он начал просыпаться рано утром и полностью исключил из рациона сладости.

ФОТО: TOI Health and Fitness, golos.ua 

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Житель индийского города Хайдарабад сбросил 20 килограммов после того, как ему не удалось подобрать себе подходящую одежду. 33-летний мужчина  раскрыл секрет...
 
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