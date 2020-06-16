Мужчина сбросил 20 кг за 7 месяцев и раскрыл секрет похудения

Источник материала: ОНТ

Житель индийского города Хайдарабад сбросил 20 килограммов после того, как ему не удалось подобрать себе подходящую одежду. 33-летний мужчина раскрыл секрет похудения, пишет Times of India.

До похудения разработчик программного обеспечения Судхир Госвами весил 99 килограммов. Сбросить лишний вес и начать вести здоровый образ жизни мужчина решил, когда не смог выбрать себе в магазине подходящий костюм. Все вещи, которые понравились программисту, были ему малы.

Госвами сел на диету и начал заниматься спортом шесть дней в неделю. Занятия длятся по полтора-два часа. На завтрак мужчина съедает пять вареных белков с двумя ломтиками черного хлеба и арахисовое масло, один апельсин либо другой фрукт. На ланч — морковь, свеклу и салат с арахисом и жареную курицу с гарниром из овощей. На обед мужчина ест жареную рыбу с овощами. Перед тренировками пьет черный кофе с миндалем, а после занятий – протеиновый коктейль.

В результате такого режима житель Индии за семь месяцев похудел на 20 килограммов. Также он начал просыпаться рано утром и полностью исключил из рациона сладости.

ФОТО: TOI Health and Fitness, golos.ua

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram