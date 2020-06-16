|
Екатерина Карстен: «Я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас в кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
На работе даже 8 часов сидеть, высидеть 8 часов в кабинете, когда я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас, когда жара, и ты в этом кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело. И ещё сидеть с бумажками этими тоже…
Вадим Щеглов:
Екатерина Карстен:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Екатерина Карстен: «Я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас в кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело»
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». «Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей». Тренер Карстен о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)