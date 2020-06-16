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Екатерина Карстен: «Я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас в кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело»

16.06.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

«Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей». Тренер Карстен о первой золотой медали Беларуси на ОИ

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как найти себя после спорта? Многие спортсмены пытаются открывать бизнес. Спорт высших достижений – там невозможно оставаться долго. И рано или поздно ты с ним заканчиваешь. Кто-то продолжает тренерскую карьеру, кто-то пытается искать себя в чём-то другом. Вот как себя не потерять после большого спорта?

Екатерина Карстен: «Я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас в кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело»

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Я очень долго была в спорте, и теперь очень тяжело, конечно, вне спорта найти себя. Но я думаю, спортсменам, которые ещё молодые, им проще. Им проще найти себя.

Конечно, когда ты отдаёшь всё спорту, сидишь на сборах – всё готовое, тебя кормят, одевают, ты тренируешься и как-то меньше смотришь, что там, за, вне спорта. И мне, конечно, очень тяжело именно после спорта какую-то работу найти.

На работе даже 8 часов сидеть, высидеть 8 часов в кабинете, когда я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас, когда жара, и ты в этом кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело. И ещё сидеть с бумажками этими тоже…

Вадим Щеглов:
Не Ваше?

Екатерина Карстен:
Нет!

Люди в материале: Екатерина Карстен

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». «Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей». Тренер Карстен о...
 
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