Пять ошибок, которые вы допускаете, когда пользуетесь дезодорантом

Источник материала: Tut.by

Потоотделение — это необходимый организму процесс, который в жару помогает защищаться от перегрева. Часто его (как и неприятный запах) маскируют дезодорантом или антиперспирантом. Какие ошибки при этом допускаются? На « Простой вопрос » отвечает врач-дерматолог Анна Лукашевич.



Анна Лукашевичврач-дерматолог первой категории медицинского центра «Элар»

Ошибка № 1. Пользоваться антиперспирантом вместо дезодоранта

Дезодорант и антиперспирант не одно и то же. Дезодорант нейтрализует неприятные запахи, в его состав входят вещества, которые угнетают и подавляют жизнедеятельность микроорганизмов, воздействуют на микрофлору и за счет этого убирают неприятный запах. Антиперспирант защищает от пота, блокируя выводные протоки. Его механизм действия в том, что при нанесении на кожу образуется защитная белковая пленка, которая создает механическое препятствие для пота. Это происходит благодаря составу: в антиперспирантах содержатся соли алюминия, цинка или других металлов, зачастую производители добавляют тальк.

Если у вас есть проблема с запахом пота, то поможет дезодорант, а если с обильной потливостью — антиперспирант.

Ошибка № 2. Наносить антиперспирант утром

Наносятся оба средства на сухую очищенную кожу: дезодорант можно наносить, когда появился запах, а вот антиперспирант — один раз в день перед сном. В вечернее время потовые железы менее активны и за ночь компоненты антиперспиранта попадают в потовые железы и именно это помогает достичь нужного эффекта. Бесполезно наносить средства сразу после душа: они не смогут блокировать потовые железы, так как протоки заполнены водой. Кроме того, из-за этого могут оставаться желтые пятна на одежде.

Ошибка № 3. Пользоваться сразу после бритья

Пользоваться дезодорантом или антиперспирантом сразу после бритья нельзя — большой риск появления раздражения, зуда. Все же после этого процесса на коже могут оставаться микротрещины и микротравмы, в которые косметическим средствам лучше не попадать.



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Ошибка № 4. Не обращать внимания на покраснения

Эти косметические средства могут вызывать аллергию, зуд. Чаще всего такая реакция может быть на такие компоненты в составе, как спирты, отдушки (смеси, в которые входят разнообразные органические вещества — прим. TUT.BY), фталевую кислоту (ее добавляют, чтобы дезодорант дольше подавлял неприятный запах). Если у вас чувствительная кожа — внимательно читайте состав перед покупкой.

Ошибка № 5. Бороться с потом только косметикой

Если вы сильно потеете летом — чаще принимайте душ, это тоже метод борьбы с неприятным запахом, потом. Однако нужно понимать, что повышенное потоотделение может быть и патологическим состоянием (гипергидрозом). Если дезодорант или антиперспирант не справляются, не надо начинать ежечасно ими пользоваться. Правильнее будет обратиться к врачу и разобраться, в чем причина такого поведения вашего организма.

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