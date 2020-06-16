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Под Дрибином «жигули» влетели в гужевую повозку: 35-летний возчик погиб

16.06.2020 13:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возчик погиб в аварии, которая произошла поздно вечером 15 июня в Дрибинском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, 28-летний водитель «жигулей» ехал по автодороге «Подъезд к городскому поселку Дрибин». На 11-м километре он проявил невнимательность и врезался в гужевую повозку, которая двигалась в попутном направлении. После столкновения ВАЗ съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 35-летний возчик получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. Также в аварии пострадал пассажир «жигулей».


В ГАИ отметили, что водитель автомобиля ранее был лишен права управления за «пьяную» езду. В каком состоянии он был в этот раз — установит медицинская экспертиза.

 
 
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В ГАИ отметили, что водитель автомобиля ранее был лишен права управления за «пьяную» езду. В каком состоянии он был в этот раз - установит медицинская экспертиза.
 
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