Метр земли для совы и лисы. Центру спасения птиц и животных не хватает места, и они объявили сбор

Источник материала: Tut.by

Про Ирину Трояновскую, врача-педиатра по образованию, но спасительницу птиц и диких животных по призванию, Минска в одиночку пытается открыть центр спасения птиц и животных">редакция TUT.BY уже рассказывала.

Пять лет назад девушка сорвалась на звонок о помощи аистятам, и с тех пор ее жизнь неразрывно связана с деятельностью уникального Центра помощи птицам и животным «Сирин». Ирина основала его, когда оказалось, что травмированных аистят, совят, лисят, енотов, ежиков и песцов в стране много, а лечить и содержать их почти негде. Сейчас «Сирин» объявляет большой сбор #МЕТРЫДОБРА — каждый может купить метр земли, чтобы помочь животным.



Фото: Юлия Кирейчик

— Мы нашли идеальный участок для центра возле деревни Шершуны в 35 км от Минска. Там есть речка, лес, маленькое озеро, где могут жить лебеди, утки и даже олени. Там же стоит небольшое здание, которое отлично подойдет для клиники, зимовья и прочего, — рассказывает Ирина Троянова.

Сейчас Центр размещается на территории конного хозяйства в Дзержинском районе, но оттуда «Сирин» вынужден уехать, потому что животным физически не хватает места.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Для того, чтобы приобрести подходящий участок и обустроить центр, нам нужно 147 000 рублей. На сайте мы запустили сбор. Каждый сможет стать частью «Сирина», купив для него квадратные метры земли. Когда спонсоры поддерживают проект, то карта на сайте открывается, — объясняет девушка. — Можно еще поддержать конкретного постояльца центра и получить именной кусок земли на карте и небольшой подарок от животного — кусок мыла с его изображением. Если нас захочет поддержать компания, то участок получит имя донатора на карте на въезде в центр, на сайте, а сам участок будет оформлен в стилистике спонсора. Сбор продлится до 1 сентября, если не получится переехать, то мы пристроим животных и прекратим свою деятельность, — говорит Ирина Троянова.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В настоящее время на попечении «Сирина» находится 80+ животных, но, по словам основательницы центра, звонков от людей, которые нашли раненое животное, гораздо больше. Официальный статус природоохранного учреждения «Сирин» получил в 2018 году.

За время работы Центр помощи птицам и животным «Сирин» помог более чем 1000 подопечным встать на крыло, залечить лапы и хвосты и вернуться обратно в привычное место обитания. Некоторые животные остаются в центре, если из-за полученных ран не могут больше жить в дикой природе. Для зверей созданы условия, максимально приближенные к естественным, чтобы они чувствовали себя комфортно.