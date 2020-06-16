ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Октябрьском районе в результате аварии пассажира придавило автомобилем

16.06.2020 13:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июня около половины третьего ночи в Октябрьском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 20-летний бесправник ехал за рулём Volkswagen Passat B3 по трассе Н-4253. На 16 км автомобиль съехал на обочину, затем оказался в кювете и перевернулся.

В Октябрьском районе в результате аварии пассажира придавило автомобилем
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома 

29-летнего пассажира, который находился на заднем сиденье, выбросило из машины. Мужчина упал, а затем его придавило иномаркой. Молодой человек получил тяжёлые травмы и умер в карете скорой помощи.

В Октябрьском районе в результате аварии пассажира придавило автомобилем
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома 

Отмечается, что водитель дважды привлекался к административной ответственности за езду без прав.

Несколько недель назад в Чаусском районе Ford съехал в кювет.

Водителя выбросило из автомобиля через багажник – здесь подробности.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 15 июня около половины третьего ночи в Октябрьском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 20-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь уже официально. В Беларуси стартовало производство китайских автомобилей Changan
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика