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В Октябрьском районе в результате аварии пассажира придавило автомобилем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июня около половины третьего ночи в Октябрьском районе произошло смертельное ДТП.
Как
29-летнего пассажира, который находился на заднем сиденье, выбросило из машины. Мужчина упал, а затем его придавило иномаркой. Молодой человек получил тяжёлые травмы и умер в карете скорой помощи.
Отмечается, что водитель дважды привлекался к административной ответственности за езду без прав.
Несколько недель назад в Чаусском районе Ford съехал в кювет.
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Новости Беларуси. 15 июня около половины третьего ночи в Октябрьском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, 20-летний...
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