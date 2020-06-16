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Можно ли применять нашатырный спирт в качестве удобрения для растений и инсектицида?

16.06.2020 13:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне одной из важных забот у огородников становится подкормка растений и борьба с вредителями. Дачные форумы пестрят народными рецептами и советами по выращиванию богатого урожая. Среди них в качестве удобрения и инсектицида часто рекомендуют применять нашатырный спирт. Насколько это оправданно и эффективно? Может ли нашатырный спирт навредить растениям? На вопросы ответил Сергей Сорока, директор Института защиты растений.


Фото с сайта pixabay.com

Раствор нашатырного спирта дачники-любители советуют использовать для подкормки помидоров, огурцов, лука, чеснока и других культур. Чаще всего к этому средству прибегают, если огородники по каким-либо признакам определяют, что растениям не хватает азота.

Также есть рекомендации по использованию раствора нашатырного спирта в борьбе с тлей, луковой и морковной мухами, медведкой, улитками и другими вредителями.

Бывалые дачники уверяют, что средство это эффективно и безопасно для растений. Так ли это на самом деле?

«В использовании нашатырного спирта нет необходимости»

— Аммиак (нашатырный спирт) часто рекламируют как хорошее азотное удобрение и средство для борьбы с различными вредителями, — подтверждает Сергей Сорока. — Действительно, аммиак является самым концентрированным азотным удобрением и содержит самое большое количество азота по сравнению с другими типами удобрений. Однако было замечено, что он имеет много недостатков. Это его высокая токсичность и высокая испаряемость. Поэтому при неправильной заделке в почву большое количество аммиака может быть потеряно.

С изобретением карбамида от аммиака в сельском хозяйстве отказались полностью, поскольку не надо было цистернами возить аммиачную воду, а использование карбамида намного удобнее — он легко нормируется и рассчитывается, сыпуч, легко вносится и потери азота при этом минимизируются.

Другой вопрос — это цена продукции. В аптеках продается 10% раствор аммиака, в хозяйственных магазинах можно найти 25% раствор аммиака. Однако цена за 1 кг азота в мочевине будет в 14 раз дешевле, в сульфате аммония — в 10 раз, в аммиачной селитре — в 7 раз дешевле азота в аммиаке. Поэтому использовать аммиак в виде удобрения нецелесообразно.

Раньше аммиак широко использовали для борьбы с почвенными вредителями: личинками майского жука, луковой мухой, проволочниками. Но в настоящее время на рынке присутствуют авермектины — «Фитоверм», «Актовит». Этими биологическими препаратами можно обрабатывать овощные, плодовые и ягодные растения. Они хороши для борьбы с тлей и паутинными клещами. Против муравьев в продаже есть контактно-кишечный инсектицид «Муравьед». В целом рынок химических и биологических препаратов позволяет бороться с различными вредителями, и в использовании нашатырного спирта нет необходимости.

 
 
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Нашатырный спирт - популярное народной средство для борьбы с вредителями на огороде и для подкормки растений. Но оправданно ли его применение?
 
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