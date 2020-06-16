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Повис над огромной ямой: в Гродно под VW Passat провалился асфальт
Источник материала: Tut.by
Автомобиль едва не провалился в глубокую яму, которую вырыли строители для ремонта коммуникаций, пишет «
Как рассказал изданию читатель, мужчина на VW Passat проезжал мимо ямы, когда под задним колесом авто обвалилась земля с асфальтом. Машина села на днище и дальше ехать не могла.
Из «ловушки» Volkswagen при помощи лебедки вытягивали работники МЧС.
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Из «ловушки» Volkswagen при помощи лебедки вытягивали работники МЧС.
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