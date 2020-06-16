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Автомобиль Opel Omega врезался в магазин ночью в Лепеле

16.06.2020 14:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автомобиль Opel Omega врезался в магазин ночью в Лепеле

ЗАЕХАЛ В МАГАЗИН. Лепель. Ночью на улице Деповской автомобиль Opel Omega врезался в магазин. О происшествии в 2:15 сообщили спасателям. Их помощь понадобилась пассажиру машины. 

Что было дальше? Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:       


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Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Мужчину 1988 года рождения зажало в салоне. Для деблокировки понадобилось специальное оборудование. Водитель 1990 года рождения выбрался из машины сам. Обоих с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги: Новости
 
 
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ЗАЕХАЛ В МАГАЗИН. Лепель. Ночью на улице Деповской автомобиль Opel Omega врезался в магазин. О происшествии в 2:15 сообщили спасателям. Их помощь понадобилась пассажиру...
 
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