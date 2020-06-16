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Вероника Цепкало поддержала Тихановскую и попросила правоохранителей расследовать «этот вопиющий случай»
Источник материала: Tut.by
Супруга претендента в президенты Вероника Цепкало через видеообращение, которое прислала в редакцию TUT.BY, выразила поддержку Светлане Тихановской из-за поступающих в ее адрес и адрес ее детей угроз.
— Светлана, как мама, как женщина, я вас поддерживаю и нахожусь на вашей стороне. Сейчас я обращаюсь к правоохранительным органам нашей страны и прошу их помощи в расследовании этого вопиющего случая. Я верю, что мы живем в стране, где нет места страху, где нет места манипуляциям, особенно, если речь идет о жизни детей и женщин. Я обращаюсь к вам, пожалуйста, помогите, — обратилась к правоохранителям Вероника Цепкало.Ранее Светлана Тихановская
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Вероника Цепкало поддержала Тихановскую и попросила правоохранителей расследовать «этот вопиющий случай»
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