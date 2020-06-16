Источник материала: Tut.by

Супруга претендента в президенты Вероника Цепкало через видеообращение, которое прислала в редакцию TUT.BY, выразила поддержку Светлане Тихановской из-за поступающих в ее адрес и адрес ее детей угроз.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Светлана, как мама, как женщина, я вас поддерживаю и нахожусь на вашей стороне. Сейчас я обращаюсь к правоохранительным органам нашей страны и прошу их помощи в расследовании этого вопиющего случая. Я верю, что мы живем в стране, где нет места страху, где нет места манипуляциям, особенно, если речь идет о жизни детей и женщин. Я обращаюсь к вам, пожалуйста, помогите, — обратилась к правоохранителям Вероника Цепкало.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вероника Цепкало поддержала Тихановскую и попросила правоохранителей расследовать «этот вопиющий случай» Ранее Светлана Тихановская рассказала TUT.BY, что ей поступили угрозы относительно ее участия в выборах. «Вас могут посадить, а детей забрать», - сказал незнакомый...

Ранее Светлана Тихановская, что ей поступили угрозы относительно ее дальнейшего участия в выборах. Пока Тихановская находилась в поездке по регионам с целью сдать собранные за ее выдвижение подписи в избирательные комиссии, ей позвонили с незнакомого номера и сказали примерно следующее: «Примите к сведению, может быть, вы прекратите свою поездку, потому что вас могут посадить, а детей забрать». Тихановская пока не приняла окончательное решения продолжать свое участие в выборах или сняться с них.