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Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый спортивный объект появился на карте Беларуси: в Минском районе торжественно открыли лыжероллерную трассу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее протяженность – 1 300 метров. Теперь на территории санатория-профилактория БНТУ «Политехник» смогут тренироваться и отдыхающие, и профессиональные спортсмены.
Например, наши конькобежцы, которые в этом году завоевали 4 медали чемпионата мира среди студентов. Именно они вместе с начинающими спортсменами первыми протестировали новую дорожку.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Наверное, будет прекрасно, если сюда приедет детская юношеская спортивная школа в детский оздоровительный лагерь, профильное направление, и будет тренироваться, отдыхать здесь, в этом живописном уголке.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
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Новости Беларуси. Новый спортивный объект появился на карте Беларуси: в Минском районе торжественно открыли лыжероллерную трассу, сообщили в программе Новости «24...
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