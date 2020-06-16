ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе

16.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый спортивный объект появился на карте Беларуси: в Минском районе торжественно открыли лыжероллерную трассу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе

Ее протяженность – 1 300 метров. Теперь на территории санатория-профилактория БНТУ «Политехник» смогут тренироваться и отдыхающие, и профессиональные спортсмены.

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе

Например, наши конькобежцы, которые в этом году завоевали 4 медали чемпионата мира среди студентов. Именно они вместе с начинающими спортсменами первыми протестировали новую дорожку.

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Когда встречался с нашими студентами-спортсменами после 4-го чемпионат мира по конькобежному спорту среди студентов, они говорили о том, что как раз не хватает такой мелочи, таких трасс, которые позволили бы детишкам (детской юношеской спортивной школы) заниматься.

Наверное, будет прекрасно, если сюда приедет детская юношеская спортивная школа в детский оздоровительный лагерь, профильное направление, и будет тренироваться, отдыхать здесь, в этом живописном уголке.

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
В летнее время конькобежный спорт роликовым спортом у нас может замениться, и мы можем сегодня весь сезон готовить конькобежцев и спортсменов для роликового спорта. Но основа  это детский спорт, чем больше детей мы сможем вовлечь в спорт, тем здоровее будет наша нация, наше общество.

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе


Создание этой лыжероллерной трассы – очередной шаг на пути развития детского спорта в стране. В дальнейшем планируется реконструкция стадиона Могилевского государственного университета имени Кулешова.

Люди в материале: Игорь Карпенко, Сергей Ковальчук

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новый спортивный объект появился на карте Беларуси: в Минском районе торжественно открыли лыжероллерную трассу, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Инвестиции инвестициям рознь" - Лукашенко обозначил приоритеты страны в привлечении капитала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика