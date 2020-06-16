В Витебске утром горела квартира: есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ. Витебск. В девятом часу утра загорелась квартира на предпоследнем (четвёртом) этаже. Хозяин жилища в этот момент дома отсутствовал. От дыма пострадала пенсионерка. Женщину 1958 года рождения из квартиры этажом выше вывели спасатели.

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Она была госпитализирована с диагнозом отравление продуктами горения. Причина пожара устанавливается. В комнате квартиры на четвёртом этаже огнём повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

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