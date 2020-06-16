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Стоимость нефти Brent превысила $40
Источник материала: ОНТ
По данным торгов, цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к увеличению на уровне 2,6% после того, как на старте торгов снизилась и в моменте достигала отметки в $40,77 за баррель,
Цена нефти WTI увеличилась на 2,2% – до $38,25 за баррель.
11 июня стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне ускорила падение. Цена снизилась до $37,94 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI была на уровне $35,68 за баррель.
ФОТО: pixabay.com
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По данным торгов, цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к увеличению на уровне 2,6% после того, как на старте торгов...
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