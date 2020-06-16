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Практику на плантациях голубики организуют для студентов ПолесГУ
16.06.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Летнюю школу организуют на базе крестьянского фермерского хозяйства «Синяя птица» в Ганцевичском районе. Там находится одна из первых и старейших в Беларуси ягодных плантаций голубики, которая занимает более 100 га. В январе этого года ПолесГУ открыл в КФХ филиал кафедры биотехнологии.
Пройти образовательный и практический курс предпринимательской деятельности в фермерском хозяйстве приглашают студентов факультета экономики и финансов, биотехнологического и инженерного факультетов. В летней школе они смогут ознакомиться с технологиями возделывания ягодных культур, особенностями организации и ведения малого бизнеса, получить ответы опытных практиков на интересующие вопросы.
Так, студенты-биотехнологи смогут узнать, как правильно выращивать ягоду, чтобы получить хороший и качественный урожай. Им будут интересны вопросы ухода, черенкования, обрезки кустов голубики. Способы уборки, хранения, методы охлаждения ягод — тематика занятий по инженерной части. Будущие экономисты научатся оценивать экономические риски при организации своего дела в плодоводстве.
Для студентов предусмотрено бесплатное проживание в общежитии фермерского хозяйства. В свободное время запланированы спортивные и развлекательные мероприятия. Желающие смогут заработать на сборе ягод. Организаторы надеются, что погода не помешает работе летней школы.
По информации
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