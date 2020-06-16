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«Конечно, не работать!» Почему глава «Совета отцов» сравнил мужчин с лошадьми
Источник материала: СТВ
Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе
Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
Поэтому мы увидели эту проблему, мы увидели это в своих семьях. Давайте так: у нас практически все управление – это папы многодетные. У нас от 4 до 8 детей у каждого. Мы увидели проблему и начали решать её в своей жизни. И мы поняли, что мы можем помочь другим. И мы увидели, что отец, будучи ключевой, на самом деле, фигурой в жизни любого ребёнка, отсутствуя в его жизни, он не помогает, как минимум, в его формировании как личности. По-моему, уже запустился вот этот порочный круг безответственности.
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Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Глава «Совета отцов»: «80% пап, которые пришли к нам, будучи в разводе, восстановили...
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