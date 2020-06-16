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«Конечно, не работать!» Почему глава «Совета отцов» сравнил мужчин с лошадьми

16.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Глава «Совета отцов»: «80% пап, которые пришли к нам, будучи в разводе, восстановили семьи»

«Конечно, не работать!» Почему глава «Совета отцов» сравнил мужчин с лошадьми

Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
Давайте так: у нас больше ответственных пап, чем в той же Украине или России. Но большая часть, всё-таки, если честно, они безответственны. Женщины более ответственны. Вот у меня сын – историк, он ещё учится на третьем курсе. И он летом подрабатывал в Институте истории: «Папа, приди, посмотри – тут хорошая экскурсия!»

И я пошёл, захожу: огромная фотография. Представляете? С пола в потолок! Знаменитая фотография из послевоенных годов: девочка ведёт кобылу, а за плугом – женщина. И вот мы когда говорили, причины – почему мужчины малоактивны, а женщины у нас берут – это, наверное, послевоенное, перелом мировоззренческий, когда мужиков не было, и женщины вынуждены были брать на себя всё, и до сегодняшнего дня тянут. А мужики – они же, как лошади: если есть выбор между работать и не работать – конечно, не работать!

Поэтому мы увидели эту проблему, мы увидели это в своих семьях. Давайте так: у нас практически все управление – это папы многодетные. У нас от 4 до 8 детей у каждого. Мы увидели проблему и начали решать её в своей жизни. И мы поняли, что мы можем помочь другим. И мы увидели, что отец, будучи ключевой, на самом деле, фигурой в жизни любого ребёнка, отсутствуя в его жизни, он не помогает, как минимум, в его формировании как личности. По-моему, уже запустился вот этот порочный круг безответственности.

Люди в материале: Александр Величко

 
 
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Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Глава «Совета отцов»: «80% пап, которые пришли к нам, будучи в разводе, восстановили...
 
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