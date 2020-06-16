|
«Белавиа» возобновила рейсы в Стамбул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Белавия» возобновила полёты в Стамбул. Первый рейс из Минска в Турцию состоялся 16 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На борту лайнера действует масочный режим. Пассажирам, которым по медицинским показаниям нельзя носить маску долгое время, разрешено использовать щитки для лица. Есть нововведения, связанные с ручной кладью и бортовым питанием.
С рядом ограничений, но более свободно начинают жить во многих странах.
Накануне там открыли границы для поездок в страны Прибалтики, а также государства Северной Европы, за исключением Швеции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Белавия» возобновила полёты в Стамбул. Первый рейс из Минска в Турцию состоялся 16 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)