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«Белавиа» возобновила рейсы в Стамбул

16.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белавия» возобновила полёты в Стамбул. Первый рейс из Минска в Турцию состоялся 16 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» возобновила рейсы в Стамбул

На борту лайнера действует масочный режим. Пассажирам, которым по медицинским показаниям нельзя носить маску долгое время, разрешено использовать щитки для лица. Есть нововведения, связанные с ручной кладью и бортовым питанием.

«Белавиа» возобновила рейсы в Стамбул

С рядом ограничений, но более свободно начинают жить во многих странах.

Так, в Финляндии отменили режим чрезвычайной ситуации, который действовал три месяца из-за пандемии COVID-19.

Накануне там открыли границы для поездок в страны Прибалтики, а также государства Северной Европы, за исключением Швеции.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Белавия» возобновила полёты в Стамбул. Первый рейс из Минска в Турцию состоялся 16 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту...
 
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