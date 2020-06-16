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Не понимаете, почему все тащатся от Клоппа? Три короткие истории, которые все объяснят

16.06.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — уникальный персонаж. Он крутой футбольный менеджер и при этом абсолютно свой парень среди болельщиков и персонала. Кепка, треники, традиционно взъерошенные волосы и скачущие у бровки New Balance — неотъемлемая составляющая образа немца, который заставил фанов по всему миру повторять «какой же Клопп крутой!». По случаю 53-летия тренера журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук приводит несколько историй, которые легко объясняют, почему все так тащатся от Юргена Клоппа.


Источник: instagram.com/underscore_off/

Клопп — часть семьи «Ливерпуля»

С приходом в «Ливерпуль» немец начал выстраивать в клубе удивительно дружелюбную атмосферу. Для него важно чувствовать связь с «Энфилдом» и регулярно подчеркивать: только вместе мы можем сотворить историю.

Клопп не ставит себя на пьедестал и не отделяет от обычных фанов «мерсисайдцев», которые смотрят футбол с трибун.

Он не забывает благодарить их за сумасшедшую поддержку и не видит ничего зазорного в том, чтобы после проигранного финала ЛЧ в Киеве в 2018-м вместе с болельщиками поорать воодушевляющие строчки из песни.

Источник: Toony

— Мы видели Кубок Лиги чемпионов,

Но Мадрид был чертовски удачлив.

Обещаем, мы и дальше будем крутыми

И вернем его в Ливерпуль.

Много ли вы вспомните тренеров, которые готовы присоединиться к фанатскому флешмобу в шесть утра да еще и после поражения?

А вот какими словами спустя год Юрген Клопп благодарил «Энфилд» за сумасшедшую поддержку в ответном полуфинальном матче ЛЧ с «Барселоной» (на всякий случай напомним, что «Ливерпулю» тогда удалось отыграться с 0:3 и пробиться в финал):

— Мы знаем, что «Ливерпуль» — это сочетание атмосферы, эмоций, желания и футбольного качества. Убрать что-то одно, и это перестанет работать, — отмечал Клопп. — Если я должен описать этот клуб словами, то скажу фразу про «большое сердце». В этот вечер сердце стучало, как сумасшедшее.

Источник: BT Sport

В финале Лиги чемпионов 2019 «Ливерпуль» победил «Тоттенхем», а Юрген Клопп снова засветился на счастливом фанатском видео уже с новым текстом песни:

— Шлем поздравления из Мадрида.

Сегодня взяли мы шестой [кубок чемпионов].

Мы вернули его в «Ливерпуль»,

Потому что мы обещали.


Источник: instagram.com/up_thereds/

Клопп ценит персонал и знает всех работников базы «Ливерпуля» по именам

Юрген Клопп убежден: в одиночку ни тренер, ни футболисты не смогли бы оставаться на топ-уровне так долго. Успехи «Ливерпуля» — результат работы огромной армии профи. И их всех — от поваров до массажистов — Клопп знает поименно.

Только посмотрите на трогательное видео: в июле прошлого года чемпионский «Ливерпуль» вернулся из отпуска, и главный тренер тепло приветствует каждого сотрудника Мелвуда (базы «мерсисайдцев»).

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