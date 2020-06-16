Перестрелка в Ингушетии: три человека погибли

Источник материала: ОНТ

В Республике Ингушетия в городе Назрани (Россия) произошла перестрелка, в результате которой три человека погибли и еще трое пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Назрани в результате ссоры произошла драка, переросшая в перестрелку, в результате которой три человека погибли, в том числе полицейский, – сказал собеседник ТАСС.

По словам источника, еще у трех человек – огнестрельные ранения. Пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил собеседник агентства, стрельба произошла в административном округе Альтиевский в Назрани. По предварительной информации, причиной стал земельный спор.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС в настоящее время не владеет.

ФОТО: © Елена Афонина/ТАСС

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