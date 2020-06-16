|
Перестрелка в Ингушетии: три человека погибли
Источник материала: ОНТ
В Республике Ингушетия в городе Назрани (Россия) произошла перестрелка, в результате которой три человека погибли и еще трое пострадали,
В Назрани в результате ссоры произошла драка, переросшая в перестрелку, в результате которой три человека погибли, в том числе полицейский, – сказал собеседник ТАСС.
По словам источника, еще у трех человек – огнестрельные ранения. Пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщил собеседник агентства, стрельба произошла в административном округе Альтиевский в Назрани. По предварительной информации, причиной стал земельный спор.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС в настоящее время не владеет.
ФОТО: © Елена Афонина/ТАСС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Республике Ингушетия в городе Назрани (Россия) произошла перестрелка, в результате которой три человека погибли и еще трое пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)