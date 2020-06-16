ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Перестрелка в Ингушетии: три человека погибли

16.06.2020 15:32 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Перестрелка в Ингушетии: три человека погибли

В Республике Ингушетия в городе Назрани (Россия) произошла перестрелка, в результате которой три человека погибли и еще трое пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

В Назрани в результате ссоры произошла драка, переросшая в перестрелку, в результате которой три человека погибли, в том числе полицейский, – сказал собеседник ТАСС. 

По словам источника, еще у трех человек – огнестрельные ранения. Пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил собеседник агентства, стрельба произошла в административном округе Альтиевский в Назрани. По предварительной информации, причиной стал земельный спор. 

Официальным подтверждением данной информации ТАСС в настоящее время не владеет.

ФОТО: © Елена Афонина/ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Республике Ингушетия в городе Назрани (Россия) произошла перестрелка, в результате которой три человека погибли и еще трое пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не понимаете, почему все тащатся от Клоппа? Три короткие истории, которые все объяснят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика