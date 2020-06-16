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Из-за жары в больницы Токио попали более 70 человек
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В Токио из-за жары в больницах оказались свыше 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди госпитализированных – люди в возрасте от 10 до 92 лет. Накануне температура воздуха в городе достигла 35 градусов.
Жаркая погода держится здесь уже больше недели. Служба скорой помощи ежедневно получает десятки звонков. Граждане жалуются на слабость и головокружение. Больше всего подвержены риску дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями.
Специалисты рекомендуют жителям чаще пить воду, пользоваться кондиционерами, а также снимать на улице маски, при условии соблюдения социальной дистанции.
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Новости Японии. В Токио из-за жары в больницах оказались свыше 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди госпитализированных – люди в...
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