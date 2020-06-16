ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из-за жары в больницы Токио попали более 70 человек

16.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Токио из-за жары в больницах оказались свыше 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди госпитализированных – люди в возрасте от 10 до 92 лет. Накануне температура воздуха в городе достигла 35 градусов.

Из-за жары в больницы Токио попали более 70 человек

Жаркая погода держится здесь уже больше недели. Служба скорой помощи ежедневно получает десятки звонков. Граждане жалуются на слабость и головокружение. Больше всего подвержены риску дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Из-за жары в больницы Токио попали более 70 человек

Специалисты рекомендуют жителям чаще пить воду, пользоваться кондиционерами, а также снимать на улице маски, при условии соблюдения социальной дистанции.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. В Токио из-за жары в больницах оказались свыше 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди госпитализированных – люди в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав обновил статистику по COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика