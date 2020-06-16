Лукашенко требует «свежих решений» по использованию излишков энергии с БелАЭС

Источник материала: Ежедневник

Запуск Белорусской атомной станции потребует "свежих и перспективных решений" по использованию излишков энергии, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Запуск БелАЭС также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. Это общий вопрос Гродненского облисполкома и правительства", - заявил Лукашенко во время посещения Гродно во вторник. Президента цитирует БелТА.

Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, значение БелАЭС "для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики нашей страны, просто колоссальное".

Глава государства также заявил, что, принимая решение о строительстве БелАЭС, прежде всего исходил из того, что это высочайшие технологии. Соответственно, страна приобретает этот опыт и уже сама готовит специалистов. "Как только мы начали строить станцию, мы почувствовали, что нам нужны кадры, новое образование, технологии. На эту станцию работали все", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что для Беларуси вопрос безопасности БелАЭС важнее, чем для Литвы. "Для меня вопрос безопасности, как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии", - отметил президент.

Однако, продолжил он, "если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это". "Поживем - увидим. Большое видится на расстоянии", - заметил Лукашенко.