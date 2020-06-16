ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Только посмотрите, какое большое и крутое граффити нарисовали на жилом доме в Минске

16.06.2020 16:06 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Минске на фасаде жилого дома на улице Кузьмы Чорного, 31 появился портрет беларуского писателя Кузьмы Чорного, передает TUT.by. По словам художников, работу в шесть этажей высотой выполнили ко дню его рождения – 24 июня исполнится 120 лет со дня рождения автора.

Исполнителем портрета Кузьмы Чорного стала команда Zadelo. Как отмечает куратор проекта Дмитрий Веселин, граффити со всеми инстанциями согласовано, а идею такой работы предложил один из жителей дома. По соглашению о неразглашении художники его личность не раскрывают.

«Есть человек, который поддерживает нашу инициативу. На одноименной улице мы решили нарисовать интересного человека. Мне хотелось бы, чтобы люди как минимум узнали или вспомнили о таком деятеле», – говорит куратор Zadelo.

Проект реализован еще не до конца. Художники работают с 10 июня, Веселин обещает, что работу завершат на днях. Куратор проекта добавляет, что этот портрет послужит стартом для других подобных работ, которые появятся уже в регионах.

Читайте по теме: #Евалюция: беларусы запустили флешмоб о том, как люди в погонах лишают нас искусства

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на фасаде жилого дома на улице Кузьмы Чорного, 31 появился портрет беларуского писателя Кузьмы Чорного, передает TUT.by. По словам художников, работу в шесть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко требует «свежих решений» по использованию излишков энергии с БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика