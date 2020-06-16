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Только посмотрите, какое большое и крутое граффити нарисовали на жилом доме в Минске
Источник материала: KYKY>
В Минске на фасаде жилого дома на улице Кузьмы Чорного, 31 появился портрет беларуского писателя Кузьмы Чорного,
Исполнителем портрета Кузьмы Чорного стала команда Zadelo. Как отмечает куратор проекта Дмитрий Веселин, граффити со всеми инстанциями согласовано, а идею такой работы предложил один из жителей дома. По соглашению о неразглашении художники его личность не раскрывают.
«Есть человек, который поддерживает нашу инициативу. На одноименной улице мы решили нарисовать интересного человека. Мне хотелось бы, чтобы люди как минимум узнали или вспомнили о таком деятеле», – говорит куратор Zadelo.
Проект реализован еще не до конца. Художники работают с 10 июня, Веселин обещает, что работу завершат на днях. Куратор проекта добавляет, что этот портрет послужит стартом для других подобных работ, которые появятся уже в регионах.
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