Только посмотрите, какое большое и крутое граффити нарисовали на жилом доме в Минске

Источник материала: KYKY

В Минске на фасаде жилого дома на улице Кузьмы Чорного, 31 появился портрет беларуского писателя Кузьмы Чорного, передает TUT.by. По словам художников, работу в шесть этажей высотой выполнили ко дню его рождения – 24 июня исполнится 120 лет со дня рождения автора.

Исполнителем портрета Кузьмы Чорного стала команда Zadelo. Как отмечает куратор проекта Дмитрий Веселин, граффити со всеми инстанциями согласовано, а идею такой работы предложил один из жителей дома. По соглашению о неразглашении художники его личность не раскрывают.

«Есть человек, который поддерживает нашу инициативу. На одноименной улице мы решили нарисовать интересного человека. Мне хотелось бы, чтобы люди как минимум узнали или вспомнили о таком деятеле», – говорит куратор Zadelo.

Проект реализован еще не до конца. Художники работают с 10 июня, Веселин обещает, что работу завершат на днях. Куратор проекта добавляет, что этот портрет послужит стартом для других подобных работ, которые появятся уже в регионах.