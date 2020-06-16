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Власти установили размер выплат на оздоровление для педагогических работников

16.06.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси установили размер единовременной выплаты на оздоровление для педагогических работников, которые, как правило, выплачиваются при уходе в трудовой отпуск. Об этом сказано в соответствующем постановлении Совмина. Документ уже вступил в силу и распространяется на отношения, возникшие с 1 июня 2020 года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Документом установлена единовременная выплата из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической нагрузки. Она положена педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. При этом размеры, порядок и условия осуществления единовременной выплаты на оздоровление будут определяться согласно положениям, утвержденным руководителями организаций.

Это постановление уже вступило в силу. Оно распространяется на все отношения, возникшие с 1 июня 2020 года.

Напомним, с 1 января 2020 года власти освободили от подоходного налога единовременные выплаты на оздоровление, которые получают работники бюджетных организаций один раз в календарном году, как правило, при уходе в трудовой отпуск. То есть бюджетники теперь будут получать полную единовременную помощь на оздоровление к отпуску, уплачивать подоходный налог с этих денег не нужно.

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