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Власти установили размер выплат на оздоровление для педагогических работников
Источник материала: Tut.by
В Беларуси установили размер единовременной выплаты на оздоровление для педагогических работников, которые, как правило, выплачиваются при уходе в трудовой отпуск. Об этом
Документом установлена единовременная выплата из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической нагрузки. Она положена педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. При этом размеры, порядок и условия осуществления единовременной выплаты на оздоровление будут определяться согласно положениям, утвержденным руководителями организаций.
Это постановление уже вступило в силу. Оно распространяется на все отношения, возникшие с 1 июня 2020 года.
Напомним, с 1 января 2020 года власти
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Эти правила начинают действовать с 1 июня 2020 года.
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