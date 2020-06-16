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Встреча с сенатором
16.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
19 июня с 14.00 до 16.00 в здании Вороновского райисполкома (кабинет №33) член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Николаевич Гедич проведет прием граждан, в 16.30 встретится с работниками сферы культуры в ГУК «Вороновский районный центр культуры и народного творчества».
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19 июня с 14.00 до 16.00 в здании Вороновского райисполкома (кабинет №33) член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Николаевич Гедич...
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